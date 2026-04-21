Acusado de asesinar a golpes a una persona en San Isidro Huilotepec, Atlixco

Desde Puebla

La secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó la detención de un masculino por su probable participación en el delito de homicidio doloso, registrado en la localidad de San Isidro Huilotepec.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos policiales atendieron un llamado y, al arribar, observaron a un individuo agrediendo físicamente a otra persona que se encontraba en el suelo. Testigos señalaron que la agresión se habría cometido con un objeto contundente.

El probable responsable fue asegurado en el lugar, informado de sus derechos y puesto a disposición de la autoridad competente. Paramédicos acudieron para brindar atención; sin embargo, la persona lesionada ya no contaba con signos vitales.

La zona quedó bajo resguardo y se realizaron las diligencias correspondientes, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar la situación jurídica del detenido.