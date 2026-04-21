Destaca Pável Gaspar acciones conjuntas para garantizar la seguridad en Puebla 

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, destacó las acciones conjuntas en materia de seguridad implementadas en Puebla y que, en días recientes, tuvieron como resultado la detención de Roberto N., alias “El Bukanas”.

“La detención de “El Bukanas” es resultado de una estrategia en la que las instituciones decidieron actuar con firmeza y coordinación. Por eso reconocemos la conducción del gobernador Alejandro Armenta, así como el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por el vicealmirante Francisco Sánchez”, indicó.

Pável Gaspar destacó que en la entidad se priorizan las acciones de seguridad para garantizar la tranquilidad de las comunidades y proteger a la ciudadanía, así como “devolver la confianza a quienes todos los días salen adelante con trabajo y esfuerzo”.

El legislador también lamentó los hechos ocurridos en la zona de Teotihuacán y expresó su solidaridad con las familias que atraviesan por momentos difíciles.

“Cada paso que se da para cuidar la seguridad vale la pena y por eso no podemos aflojar el paso, porque aquí es donde tiene que estar el Congreso, siendo un Congreso humano, cerca de la gente, escuchando de frente y respondiendo con hechos”, expuso.