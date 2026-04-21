Claudia Sheinbaum se reúne con la primera ministra de Japón: “Acordamos seguir trabajando”

EL HERALDO DE MÉXICO

“Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación”, precisó la Presidenta de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer por la tarde sostuvo una conversación muy productiva con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

“Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación”, aseveró Claudia Sheinbaum.

La mandataria mexicana informó que durante el encuentro agradeció el apoyo de su Agencia de Cooperación en materia ambiental para saneamiento de ríos y contaminación atmosférica y propuso seguir ampliando este marco para otros temas.

Recordó que más de mil 600 empresas japonesas se encuentran establecidas en México y han creado alrededor de 350 mil empleos directos.

“Acordamos seguir trabajando en la relación estratégica de ambos países”, finalizó Claudia Sheinbaum