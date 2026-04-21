Teotihuacan: agresor actuó solo; influido por fuerzas “más allá de la Tierra”, revela Fiscalía Edomex

LA JORNADA

Ciudad de México. El fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, dio a conocer que según con las primeras investigaciones sobre el asesinato de una turista canadiense en la zona arqueológica de Teotihuacan, no hay indicios de que en este ataque hayan participado otras personas, sino que se trató de un asesino solitario de nombre Julio César Jasso Ramírez.

El secretario de Seguridad Pública del estado de México, Cristóbal Castañeda, destacó que en este ataque 13 personas resultaron lesionadas, seis de las cuales ya fueron dadas de alta, aunque todas las personas están fuera de peligro. Mencionó que el agresor era originario de Tlapa, Guerrero, quien llegó un día antes a la Ciudad de México y posteriormente se trasladó a ese lugar.

Al realizar una cronología de los hechos, Castañeda explicó que el primer reporte del ataque se tuvo a las 11:20 de la mañana; a las 11:23 se realizaron las primeras llamadas con la Guardia Nacional y la policía municipal para responder a la situación, se tienen las primeras imágenes de la situación; a las 11:30 agentes de la Guardia Nacional llegaron al lugar donde se tenía identificado al agresor. Cuando llegaron fueron agredidos por el homicida por lo que se repele la agresión y se le hiere en la pierna por lo que momentos antes de quedar sometido se quitó la vida.

Por su parte el fiscal mexiquense dijo que el agresor traía una arma muy antigua (anterior a 1968 porque en las consultas que se hicieron con autoridades de Tabaco y Fuego de Estados Unidos) y llevaba una bolsa con más de cincuenta cartuchos y se pudo conocer que hasta en dos ocasiones recargó el arma la cual, después de quitarse la vida traía todavía dos cartuchos sin utilizar y uno percutido. Precisó que el arma le costó 40 mil pesos y compró cartuchos por diez mil pesos.

El fiscal dijo que de la literatura que traía sobre episodios de violencia en otros países, se puede determinar que traía una psicopatía y actuó en función de lo que él creía que era lo correcto pero traía un padecimiento, pues tiene un perfil psicopático con una tendencia a imitar hechos que han ocurrido en otros lugares, por las hojas que se encontraron en su mochila y que revelaba que él sentía que actuaba por influencia más allá de la Tierra.

Señaló que hay indicios que compró el arma, cartuchos, cuchillos, lentes y por haber rentado una habitación en un hotel cercano al lugar de los hechos da cuenta de que tenía intenciones de perpetrar este ataque. “Este acto no fue espontáneo”.