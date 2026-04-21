¡Histórico! El tapatío Guillermo Cortés es campeón mundial de Taekwondo en Tashkent y rompe sequía de 16 años para México

TELEDIARIO

El taekwondo mexicano tiene un nuevo heredero y su cuna es Jalisco. En una demostración de técnica, madurez y dominio absoluto del tatami, el tapatío Guillermo Cortés se proclamó campeón en el Mundial Juvenil de Taekwondo Tashkent 2026.

El logro conseguido por el jalisciense no solo agranda su leyenda personal, sino que devuelve a México a la cúspide de esta categoría tras 16 años de ausencia en el podio más alto.

¿Cómo es que Guillermo Cortés consiguió llegar a lo más alto del podio?

A sus 16 años, Cortés no es una sorpresa, sino una realidad consolidada. El jalisciense se impuso con autoridad en la final de la categoría de -59 kilogramos, derrotando 2-0 al surcoreano Ji Woon Ha.

Con este triunfo, el joven atleta entra a los libros de historia como el quinto mexicano en conquistar un título mundial juvenil, uniéndose a nombres como Luis Osuna (2000), Idulio Islas (2004), y los más recientes, César Rodríguez y Carlos Navarro, quienes consiguieron la hazaña en Tijuana 2010.

La actuación de Cortés en Uzbekistán fue impecable de principio a fin. Su trayecto hacia el oro no fue fortuito; superó al costarricense Gabriel Rodríguez (2-0), al moldavo Kirill Navraciuc (2-1) y al ruso Kambulat Guseinov (2-1) en combates de alta intensidad.

En la ronda de semifinales, despachó con un contundente 2-0 al canadiense Zineddine Chebli, preparando el escenario para la gloria definitiva ante el representante de Corea del Sur, la potencia mundial de esta disciplina.

Lo que hace extraordinario el presente de Guillermo Cortés es su consistencia. Este título en Tashkent representa su tercer campeonato mundial, sumándose a los oros obtenidos en la categoría cadete en Sofía 2022 y Sarajevo 2023.

Su palmarés internacional, que incluye triunfos en el US Open y el Abierto de España, lo posiciona como la promesa más sólida para los próximos ciclos olímpicos.

Jalisco: el gigante del deporte en México

Este resultado confirma a Jalisco como el motor del deporte de alto rendimiento en el país. Cortés ha seguido una línea de crecimiento disciplinada, sumando puntos en el Pan Am Series y la Copa Presidente, escalando posiciones hasta colocarse en la misma conversación que figuras legendarias como María Espinoza o Guillermo Pérez.

Sin estridencias, pero con una efectividad letal, el nombre de Guillermo Cortés ya no solo se escucha en los gimnasios locales de Guadalajara, sino que resuena con fuerza en el circuito internacional. México ha vuelto a la cima, y el responsable lleva el sello de Jalisco en el uniforme.