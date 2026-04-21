México garantiza seguridad para el Mundial, tras ataque mortal en solitario contra turistas en Teotihuacán

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El Gobierno de México dijo el martes que la seguridad está garantizada de cara al Mundial de fútbol que acogerá junto con Estados Unidos y Canadá en verano, tras el ataque por parte de un hombre armado en la zona arqueológica Teotihuacán, saldado con la muerte de una turista canadiense y 13 heridos.

Un hombre armado con una pistola que, según las autoridades, actuó en solitario, abrió fuego el lunes contra los turistas a plena luz del día en lo alto de la pirámide de la Luna del sitio arqueológico, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital, causando escenas de pánico, antes de quitarse la vida de un disparo.

“La respuesta del Estado fue inmediata y contundente”, dijo a periodistas el secretario de Seguridad, Omar García, quien relató que, al conocer el incidente, miembros de la Guardia Nacional llegaron al lugar e hirieron de un tiro en una pierna al agresor para evitar que siguiera disparando.

En la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, García dijo que está “garantizada” la seguridad del campeonato del mundo, pero se van a reforzar los controles en los sitios arqueológicos y otros lugares turísticos.

“Hay confianza en nuestro país”, dijo la mandataria. Añadió que a Teotihuacán, que reabrirá el miércoles, entran cada año tres millones de visitantes y reiteró que México ofrece todas las garantías para acoger el campeonato futbolístico.

México albergará varios partidos mundialistas en la capital, como el encuentro inaugural el 11 de junio, y en las ciudades Guadalajara y Monterrey. El lunes, Sheinbaum se reunió con personal de la FIFA para ver detalles logísticos sobre los estadios que acogerán la competición, dijo.

En marzo, ya había recibido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la ola de violencia en varias zonas del país derivada de la captura y muerte del jefe del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, a fines de febrero.

En la misma rueda de prensa, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, donde está Teotihuacán, dijo que siete de los 13 lesionados fueron por disparo de arma de fuego y seis ya fueron dados de alta del hospital. Los heridos son de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y de Países Bajos, detalló.

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, informó que el atacante disparó 14 veces -contra las víctimas y contra los integrantes de la Guardia Nacional- y que todo indica que padecía una psicopatía, por varias notas que cargaba consigo.