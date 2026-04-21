México garantiza seguridad para el Mundial, tras ataque mortal en solitario contra turistas en Teotihuacán

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El Gobierno de México dijo el martes que la seguridad está garantizada de cara al Mundial de fútbol que acogerá junto con Estados Unidos y Canadá en verano, tras el ataque por parte de un hombre armado en la zona arqueológica Teotihuacán, saldado con la muerte de una turista canadiense y 13 heridos.
Un hombre armado con una pistola que, según las autoridades, actuó en solitario, abrió fuego el lunes contra los turistas a plena luz del día en lo alto de la pirámide de la Luna del sitio arqueológico, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital, causando escenas de pánico, antes de quitarse la vida de un disparo.
“La respuesta del Estado fue inmediata y contundente”, dijo a periodistas el secretario de Seguridad, Omar García, quien relató que, al conocer el incidente, miembros de la Guardia Nacional llegaron al lugar e hirieron de un tiro en una pierna al agresor para evitar que siguiera disparando.
En la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, García dijo que está “garantizada” la seguridad del campeonato del mundo, pero se van a reforzar los controles en los sitios arqueológicos y otros lugares turísticos.
“Hay confianza en nuestro país”, dijo la mandataria. Añadió que a Teotihuacán, que reabrirá el miércoles, entran cada año tres millones de visitantes y reiteró que México ofrece todas las garantías para acoger el campeonato futbolístico.
México albergará varios partidos mundialistas en la capital, como el encuentro inaugural el 11 de junio, y en las ciudades Guadalajara y Monterrey. El lunes, Sheinbaum se reunió con personal de la FIFA para ver detalles logísticos sobre los estadios que acogerán la competición, dijo.
En marzo, ya había recibido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la ola de violencia en varias zonas del país derivada de la captura y muerte del jefe del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, a fines de febrero.
En la misma rueda de prensa, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, donde está Teotihuacán, dijo que siete de los 13 lesionados fueron por disparo de arma de fuego y seis ya fueron dados de alta del hospital. Los heridos son de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y de Países Bajos, detalló.
El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, informó que el atacante disparó 14 veces -contra las víctimas y contra los integrantes de la Guardia Nacional- y que todo indica que padecía una psicopatía, por varias notas que cargaba consigo.
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Ciudad de México. El fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, dio a conocer que según con las primeras investigaciones sobre el asesinato de una turista canadiense en la zona arqueológica de Teotihuacan, no hay indicios de que en este ataque hayan participado otras personas, sino que se trató de un asesino solitario de nombre Julio César Jasso Ramírez. El secretario de Seguridad Pública del estado de México, Cristóbal Castañeda, destacó que en este ataque 13 personas resultaron lesionadas, seis de las cuales ya fueron dadas de alta, aunque todas las personas están fuera de peligro. Mencionó que el agresor era originario de Tlapa, Guerrero, quien llegó un día antes a la Ciudad de México y posteriormente se trasladó a ese lugar. Al realizar una cronología de los hechos, Castañeda explicó que el primer reporte del ataque se tuvo a las 11:20 de la mañana; a las 11:23 se realizaron las primeras llamadas con la Guardia Nacional y la policía municipal para responder a la situación, se tienen las primeras imágenes de la situación; a las 11:30 agentes de la Guardia Nacional llegaron al lugar donde se tenía identificado al agresor. Cuando llegaron fueron agredidos por el homicida por lo que se repele la agresión y se le hiere en la pierna por lo que momentos antes de quedar sometido se quitó la vida. Por su parte el fiscal mexiquense dijo que el agresor traía una arma muy antigua (anterior a 1968 porque en las consultas que se hicieron con autoridades de Tabaco y Fuego de Estados Unidos) y llevaba una bolsa con más de cincuenta cartuchos y se pudo conocer que hasta en dos ocasiones recargó el arma la cual, después de quitarse la vida traía todavía dos cartuchos sin utilizar y uno percutido. Precisó que el arma le costó 40 mil pesos y compró cartuchos por diez mil pesos. El fiscal dijo que de la literatura que traía sobre episodios de violencia en otros países, se puede determinar que traía una psicopatía y actuó en función de lo que él creía que era lo correcto pero traía un padecimiento, pues tiene un perfil psicopático con una tendencia a imitar hechos que han ocurrido en otros lugares, por las hojas que se encontraron en su mochila y que revelaba que él sentía que actuaba por influencia más allá de la Tierra. Señaló que hay indicios que compró el arma, cartuchos, cuchillos, lentes y por haber rentado una habitación en un hotel cercano al lugar de los hechos da cuenta de que tenía intenciones de perpetrar este ataque. “Este acto no fue espontáneo”.
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