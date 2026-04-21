Tan solo el 42% de las mascotas con hogar en México son llevadas al veterinario una o dos veces al año

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En el marco del Día Mundial de la Vacunación Animal, especialistas recuerdan que inmunizar a perros y gatos previene enfermedades causadas por virus y bacterias, y protege a las personas que conviven con ellos.

En el país, 17% de los hogares con mascotas tienen perros y gatos en el mismo espacio, lo que incrementa la responsabilidad de mantener esquemas de prevención adecuados.

Imagina que sales a pasear con tu perro al parque, se acerca a jugar con otros animales y, sin que lo notes, entra en contacto con una enfermedad que pudo haberse prevenido con una vacuna. Situaciones como éstas ocurren con mayor frecuencia de lo que pensamos, por ello en el marco del Día Mundial de la Vacunación Animal, que se conmemora el 20 de abril, especialistas en salud veterinaria hacen un llamado a reforzar la cultura de la inmunización en animales de compañía, ya que vacunar no solo protege su bienestar, sino que también contribuye a reducir riesgos sanitarios en el entorno familiar y comunitario.

En el ámbito mundial, la rabia es una amenaza de salud pública a pesar de ser completamente prevenible con vacunación, pues se estima que causa cerca de 59 mil muertes humanas cada año1, principalmente en regiones donde el control no es uniforme y el virus circula en animales domésticos y silvestres.

En este contexto, el programa global Afya, impulsado por MSD Salud Animal, se ha consolidado como una de las iniciativas de apoyo a la prevención de la rabia en regiones de mayor riesgo, con donaciones de vacunas y asistencia técnica para campañas masivas en alianza con organizaciones como Mission Rabies y Rabies Free Africa. De acuerdo con la compañía, entre 2023 y 2024 se superaron los 6 millones de dosis donadas acumuladas mediante Afya en regiones del mundo como África o la India,2, una cifra que da cuenta de la escala del esfuerzo y su potencial impacto en la ampliación de la cobertura de vacunación.

México no es ajeno al reto, especialmente si se considera el profundo vínculo que existe entre las familias y sus animales de compañía. En el país, los perros mantienen una presencia predominante en los hogares: 87% de las familias que tienen mascotas cuentan con al menos uno, muy por encima del 23% que vive con gatos.3 Gracias a la vacunación regular, los casos de rabia urbana en nuestro país hoy son aislados, pero mantener este estatus depende de no bajar la guardia.

Esta relación es incluso sobresaliente a nivel internacional, ya que de acuerdo con una macroencuesta Statista Consumer Insights, 73% de las personas en México afirma convivir con al menos un perro, posicionando al país como el de mayor proporción de hogares con estos animales frente a naciones como Japón, China o Francia.4

Además, la convivencia entre distintas especies es cada vez más común: 17% de los hogares con mascotas comparte su día a día tanto con perros como con gatos.5 Este entorno de cercanía y diversidad incrementa la responsabilidad de mantener esquemas de prevención adecuados que protejan la salud de todos los animales del hogar.

“Mantener actualizado el esquema de vacunación forma parte de la tenencia responsable y del cuidado integral que requieren perros y gatos durante toda su vida. La revisión veterinaria periódica permite detectar riesgos oportunamente y asegurar que cada mascota reciba la protección adecuada según su edad, entorno y estilo de vida”, explicó Alejandro Sánchez, Médico Veterinario y Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

En el país, solo 42% de los responsables de mascotas reportan llevar a sus animales de compañía al veterinario una o dos veces al año, en promedio6, lo que refleja una mayor conciencia sobre la importancia de la atención médica preventiva. Un estudio sobre tenencia responsable identificó que 55% de los propietarios de perros no acude de forma constante a una clínica veterinaria. Además, aunque 87% cuenta con cartilla de vacunación, solo 70% mantiene el esquema al día, lo que incrementa la vulnerabilidad ante enfermedades prevenibles.7

Existen otras enfermedades, tales como la leptospirosis, la cual puede afectar a varias especies, entre ellas a perros y humanos, pero se previene al 100% mediante la vacunación. La bacteria Leptospira entra por mucosas o heridas pequeñas en los canes al caminar o beber agua contaminada. En perros provoca fiebre, vómitos, orina oscura y fallo renal; en humanos, desde síntomas gripales hasta hepatitis grave.

La vacuna anual ante la leptospirosis es la única forma de protección efectiva y está incluida en vacunas polivalentes de calidad. Un perro vacunado no transmite la enfermedad, aunque entre en contacto con la bacteria. La inmunidad tarda 2-3 semanas en generarse, por eso hacerlo cuanto antes es primordial.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) coinciden en que inmunizar a perros y gatos no solo protege a cada animal de forma individual, sino que fortalece la llamada “inmunidad colectiva”, reduciendo el riesgo de brotes de enfermedades contagiosas.

No vacunar a perros y gatos los expone a otras enfermedades severas como:

Ambos · Rabia Perro · Leptospirosis · Parvovirus canino · Moquillo canino · Hepatitis infecciosa canina Gato · Panleucopenia viral felina · Leucemia felina · Calicivirosis felina · Rinotraqueítis infecciosa felina

“En MSD Salud Animal trabajamos bajo nuestra misión ‘La Ciencia de los Animales Más Sanos’, promoviendo la prevención como el camino más efectivo para proteger a las mascotas y a quienes conviven con ellas. Vacunar es un acto de responsabilidad que fortalece la salud de todos”, finalizó el Médico Veterinario, Alejandro Sánchez.