BUAP invita al Reciclatón en CU

María Huerta
De 10:00 a 14:00 horas, en el estacionamiento del estadio Universitario en CU de la BUAP, se llevará a cabo el “Reciclatón”.
La máxima casa de estudios, a cargo de la rectora Lilia Cedillo invita a la comunidad universitaria a participar, y hacer la entrega de latas de metal, latas de aluminio, cartón y papel, aparatos electrónicos, juguetes en buen estado, así como tapitas, botellas de vidrio, PET, HDPE y tetrapack.
Y a cambio recibirán abono orgánico gratuito, además que habrá stands de venta de productos sustentables.
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