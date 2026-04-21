40 municipios de Puebla tienen su atlas de riesgo actualizado

Erika Méndez

Un total de 40 municipios de Puebla ya cuentan con su atlas de riesgo actualizado, lo que refleja un aumento significativo, pues el año pasado solo 28 contaban con este documento.

En conferencia de prensa, el titular de la Coordinación de Protección Civil, Bernabé López Santos indicó que continúan trabajando con las demarcaciones para lograr que todos cuenten con su atlas a la brevedad.

En otro tema, respecto a los incendios forestales, precisó que este 2026 han atendido 154 de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno.