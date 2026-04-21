Cuartos de final de la Liga de Expansión 2026: Fechas y horarios de los partidos

MILENIO
La Liga de Expansión MX dio a conocer las fechas y horarios de los partidos de Cuartos de Final del Clausura 2026, donde ocho equipos siguen en la pelea por el título de este torneo.
El líder de este certamen fue Tepatitlán, quien sumó 26 unidades, uno más que Cancún FC, equipo que terminó en la segunda posición seguido del Morelia, Atlético La Paz, Jaiba Brava, Mineros de Zacatecas, Tapatío y por último, el Atlante, club que vivirá su último torneo en la Liga de Expansión, ya que el siguiente estará jugando en Primera División tras comprar la franquicia del Mazatlán.
Para que no te pierdas el inicio de la liguilla, aquí te decimos todos los detalles como cuándo y a qué hora se jugarán los Cuartos de Final de la Liga de Expansión MX.
¿Cuándo son los Cuartos de Final de la Liga de Expansión MX?
Los partidos de ida de los Cuartos de Final se estarán celebrando el miércoles 22 y jueves 23 de abril, mientras que los de vuelta se jugarán el sábado 25 y domingo 26 de abril, será este último día cuando conozcamos a los semifinalistas del circuito de plata.
Partidos de ida: miércoles 22 y jueves 23 de abril
Partidos de vuelta: sábado 25 y domingo 26 de abril
Fechas y horarios partidos de Cuartos de Final de la Liga de Expansión 2026
Conoce a qué hora se llevarán a cabo los partidos de la primera fase de esta fiesta grande de la Liga de Expansión MX.
Partidos de ida
Mineros vs Atlético Morelia
- Fecha: miércoles 22 de abril
- Horario: 19:00 horas
- Lugar: Estado Carlos Vega Villalba
Jaiba Brava vs Club Atlético La Paz
- Fecha: miércoles 22 de abril
- Horario: 21:00 horas
- Lugar: Estadio Tamaulipas
Atlante vs Tepatitlán
- Fecha: jueves 23 de abril
- Horario: 17:00 horas
- Lugar: Estadio Agustín Coruco Díaz
Tapatío vs Cancún FC
- Fecha: jueves 23 de abril
- Horario: 19:00 horas
- Lugar: Estadio Carlos Vega Villalba
Partidos de vuelta
Atlético Morelia vs Mineros
- Fecha: sábado 25 de abril
- Horario: 19:00 horas
- Lugar: Estadio Morelos
- Club Atlético La Paz vs Jaiba Brava
- Fecha: sábado 25 de abril
- Horario: 21:00 horas
- Lugar: Estadio Guaycura
Tepatitlán vs Atlante
- Fecha: domingo 26 de abril
- Horario: 17:00 horas
- Lugar: Estadio Gregorio Tepa Gómez
Cancún FC vs Tapatío
- Fecha: domingo 26 de abril
- Horario: 20:00 horas
- Lugar: Estadio Andrés Quintana Roo
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