Cuartos de final de la Liga de Expansión 2026: Fechas y horarios de los partidos

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La Liga de Expansión MX dio a conocer las fechas y horarios de los partidos de Cuartos de Final del Clausura 2026, donde ocho equipos siguen en la pelea por el título de este torneo.

El líder de este certamen fue Tepatitlán, quien sumó 26 unidades, uno más que Cancún FC, equipo que terminó en la segunda posición seguido del Morelia, Atlético La Paz, Jaiba Brava, Mineros de Zacatecas, Tapatío y por último, el Atlante, club que vivirá su último torneo en la Liga de Expansión, ya que el siguiente estará jugando en Primera División tras comprar la franquicia del Mazatlán.

Para que no te pierdas el inicio de la liguilla, aquí te decimos todos los detalles como cuándo y a qué hora se jugarán los Cuartos de Final de la Liga de Expansión MX.

¿Cuándo son los Cuartos de Final de la Liga de Expansión MX?

Los partidos de ida de los Cuartos de Final se estarán celebrando el miércoles 22 y jueves 23 de abril, mientras que los de vuelta se jugarán el sábado 25 y domingo 26 de abril, será este último día cuando conozcamos a los semifinalistas del circuito de plata.

Partidos de ida: miércoles 22 y jueves 23 de abril

Partidos de vuelta: sábado 25 y domingo 26 de abril

Fechas y horarios partidos de Cuartos de Final de la Liga de Expansión 2026

Conoce a qué hora se llevarán a cabo los partidos de la primera fase de esta fiesta grande de la Liga de Expansión MX.

Partidos de ida

Mineros vs Atlético Morelia

Fecha: miércoles 22 de abril

Horario: 19:00 horas

Lugar: Estado Carlos Vega Villalba

Jaiba Brava vs Club Atlético La Paz

Fecha: miércoles 22 de abril

Horario: 21:00 horas

Lugar: Estadio Tamaulipas

Atlante vs Tepatitlán

Fecha: jueves 23 de abril

Horario: 17:00 horas

Lugar: Estadio Agustín Coruco Díaz

Tapatío vs Cancún FC

Fecha: jueves 23 de abril

Horario: 19:00 horas

Lugar: Estadio Carlos Vega Villalba

Partidos de vuelta

Atlético Morelia vs Mineros

Fecha: sábado 25 de abril

Horario: 19:00 horas

Lugar: Estadio Morelos

Club Atlético La Paz vs Jaiba Brava

Fecha: sábado 25 de abril

Horario: 21:00 horas

Lugar: Estadio Guaycura

Tepatitlán vs Atlante

Fecha: domingo 26 de abril

Horario: 17:00 horas

Lugar: Estadio Gregorio Tepa Gómez

Cancún FC vs Tapatío