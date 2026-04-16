Marcos Castro exige foros y consenso para nueva figura de ciberasedio en Puebla

Jorge Barrientos

El coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Marcos Castro Martínez, afirmó que la nueva figura jurídica para sancionar el ciberasedio en Puebla deberá construirse mediante foros de consulta con especialistas y sociedad civil, y no mediante la imposición de una mayoría legislativa.

El legislador sostuvo que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó el artículo 480 del Código Penal de Puebla, confirmó los señalamientos que hizo la bancada panista desde el inicio del proceso legislativo.

Castro Martínez señaló que la redacción de dicho artículo era ambigua y representaba un riesgo para la libertad de expresión, por lo que desde un principio advirtieron sobre los errores de origen de la propuesta, aunque sus observaciones fueron desestimadas por la mayoría legislativa.

Advirtió que, si se pretende crear una nueva figura para sancionar el ciberasedio, será indispensable abrir el debate desde el arranque del proceso con expertos en derecho digital, organizaciones civiles y ciudadanos, para construir una iniciativa integral que respete los derechos humanos.

“Estuvo mal planteado desde un inicio, el elemento y lo que nosotros insistiríamos es que hoy lo que se necesita, como en todos los casos, es llevar a cabo consultas y proponer. Lo que le vamos a pedir a la 4T es que no se vuelva a generar una propuesta de este tipo y que la aplanadora vuelva a imponer un criterio que no funciona”, expresó.

El coordinador panista sentenció que su bancada vigilará de cerca cualquier nueva propuesta legislativa sobre ciberasedio, con el objetivo de evitar que se vulneren los derechos de los ciudadanos y garantizar que cualquier reforma cuente con respaldo social.