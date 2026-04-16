En la BUAP, Primer Encuentro Estudiantil de Biotecnología

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) BUAP inauguró el Primer Encuentro Estudiantil de Biotecnología, 16 y 17 de abril en la Unidad de Seminarios de CU

Desde Puebla

Este encuentro tiene el objetivo de fomentar la participación interdisciplinaria y brindar a los estudiantes una visión integral académica, pero también laboral, señaló Dolores López Morales, directora de la FCB-BUAP.

“Está organizado para reconocer algunas áreas de oportunidad en el aspecto laboral. Por supuesto, desde la currícula en donde se forman nuestros estudiantes”.

“Este encuentro tiene el objetivo de justamente brindar a los estudiantes una visión al interior en términos disciplinarios, pero también al exterior.

“Agradezco la organización de este evento, agradezco a todos los participantes y me sumo para enriquecer a la licenciatura en biotecnología.

“Agradezco a nuestra rectora, siempre cercana, por supuesto, y de manera natural como parte del núcleo base de la licenciatura.

“El día de hoy estamos aquí en este primer encuentro para reconocer la participación de estudiantes e integrarnos con ellos, todos los docentes, los directivos, nuestro comité académico”, detalló.

Las actividades programadas incluyen conferencias magistrales, biotalks, una feria de innovación, concurso de carteles y paneles. El calendario de eventos se puede consultar en Instagram como: eebbuap.