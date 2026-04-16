Armenta aseguró que será respetuoso del fallo de la SCJN por la ley de Ciberasedio

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier se comprometió a ser respetuoso del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inválido el artículo sobre el ciberasedio.

En entrevista, indicó que el Estado mexicano seguirá buscando el cumplimiento de los derechos.

No obstante, consideró que el Congreso de Puebla deberá ajustarse al marco legal que determinó la SCJN.