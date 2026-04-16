Delincuentes dejaron un vehículo incendiado y casquillos percutidos en Lomas 5 de Mayo: SSP

Erika Méndez

Delincuentes dejaron un vehículo incendiado y casquillos percutidos en Lomas 5 de Mayo, informó el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.

En entrevista, indicó que recibieron un alertamiento la madrugada de este jueves sobre una balacera en la zona, pero solo encontraron cartuchos de calibre 223, utiliza la SSP.

Destacó el hallazgo de diversa información en el lugar y han comenzado las investigaciones, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

En otro tema, informó que analizan el caso del cuerpo encontrado dentro de una cisterna en la avenida Juárez.

Indicó que aún no han podido identificar a la víctima; sin embargo, tras conocer su identidad procederán a determinar si pertenece o tiene vínculos con algún grupo delictivo.