Trex lanza a su estilo y en español a ritmo de cumbia “Ángeles”

El exitoso sencillo “Angels” de Robbie Williams.

Por Mino D’Blanc

El grupo Trex acaba de anunciar el lanzamiento de “Angels”, su nuevo sencillo que conlleva el sabor y el estilo que los caracteriza y que es su contagiosa versión en español a ritmo de cumbia de “Angels”, el éxito de Robbie Williams.

Lo que comenzó como un cover creativo en redes sociales se ha transformado en un movimiento musical imparable. Y es que Trex ha sabido descifrar el código de la viralidad, adaptando clásicos del rock y pop en inglés al puro sabor latino y con una letra en español que a todos han gustado, logrando resultados sorprendentes en un tiempo récord. Ejemplo de ello son “Sweet Child O’Mine” de Guns N’ Roses, “Adventura of a Lifetime” de Coldplay, “What Makes You Beautiful” de One Direction, que son de sus versiones muy a su estilo en español más exitosas, cada una logrando más de dos millones de views y generando más de cinco mil comentarios y likes.

La canción “Ángeles” la decidieron lanzar debido a la insistencia de su comunidad de fans, misma que crece a diario. Dicha versión no solo mantiene la emotividad de la letra original, sino que la eleva con una base rítmica de cumbia moderna, diseñada para sonar tanto en audífonos como en las fiestas de todo el país.

Los integrantes de Trex comentaron: “estamos emocionados de ver cómo la música no tiene fronteras. Tomar un clásico de Robbie Williams y ponerle nuestro sello es nuestra forma de agradecer a la gente que nos comparte y nos comenta y nos da todo su apoyo desde distintas partes”.

La “Trex-manía” ya cruzó fronteras físicas. Con su gran viralidad, el grupo ha comenzado a llamar la atención en varios países y ha sido invitado a realizar diferentes entrevistas en medios internacionales en países como Argentina, Chile y España, en donde sus números de fans crecen rápidamente.