Kany García lanzó “Puerta Abierta”, su décimo álbum de estudio

Contiene colaboraciones con Juan Luis Guerra, Yuridia, Nathy Peluso y Rawayana.

El viernes 17 de abril inicia en la Ciudad de México su tour mundial 2026.

Por Mino D’Blanc

“Puerta Abierta” es el décimo álbum de estudio de la exitosísima cantante y compositora Kany García, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Esta producción marca un momento clave en la carrera de la artista, ya que es un trabajo construido desde la reconexión con lo emocional, la honestidad artística y una conversación íntima entre quién es hoy y la niña que fue.

El material contiene once canciones y conecta con distintas generaciones a través de una mezcla de géneros. Incluye influencias tropicales en “Amor Bonito” con la que cuenta con la colaboración de Juan Luis Guerra, así como “La mala era yo”, tema en el que fusiona su talento con Yuridia y que tiene tintes de corrido norteño. Además, cuenta con participaciones destacadas de Nathy Peluso y Rawayana.

Tras el lanzamiento de “Tierra mía”, “La mala era yo” y “Amor bonito” que son los tres primeros sencillos promocionales de “Puerta Abierta”, este nuevo proyecto expande el universo emocional y narrativo que comenzó a tomar forma en esos temas. Si “García”, su álbum anterior, llevó su apellido y fue percibido como su proyecto más íntimo, este nuevo disco es, en palabras de la artista, el que verdaderamente nace de su interior.

Kany García discernió: “hay momentos, conversaciones o situaciones que te empujan a hacer cosas que quizás no te habías atrevido antes. Con mi disco anterior, mucha gente sintió que era muy personal por llevar mi apellido. Pero este, honestamente, es el que más se acerca a lo que soy por dentro”.

En la esencia de “Puerta Abierta” hay una idea sencilla pero poderosa y es Kany adulta hablándole a su versión más joven. Introducida desde el teaser del álbum a través de un diálogo imaginado con “Kany”, su niña interior, la cantautora reflexiona sobre identidad, resiliencia, ternura y autoconocimiento. En ese primer teaser, le dice a su niña anterior “no te olvides de ti. Ámate profundamente”.

Esa arquitectura emocional forma todo “Puerta Abierta”, que la célebre estrella describe como la unión entre “mi corazón de niña y mi mente de adulta”, un espacio donde la memoria se convierte en la narrativa y el pasado se revisita no solo desde la nostalgia, sino desde la claridad.

En relación a la sonoridad del disco, también representa un regreso a los orígenes de la famosa puertorriqueña. Profundamente conectado con su sensibilidad de su país, reconecta con las texturas, ritmos y códigos emocionales que definieron su relación con la música desde el principio. Aunque en proyectos recientes exploró nuevos territorios sonoros, en este vuelve a centrar la composición y la carga emocional que siempre han caracterizado su voz.

“Tierra mía” que fue el primer lanzamiento del álbum, reflejó ese regreso inmediatamente. Construida alrededor del sentido de pertenencia, la memoria y la preservación de la cultura, la canción se convirtió en un retrato emocional de su hogar a través de su inconfundible narrativa. Su video que fue filmado en Puerto Rico, reforzó esa intimidad con imágenes de lo cotidiano, la infancia y la identidad isleña.

Con “La mala era yo” profundiza aún más hacia lo interno, explorando la responsabilidad emocional, el desamor y la madurez desde un diálogo entre dos de las voces más poderosas de la música latina que son ella misma y la intérprete mexicana Yuridia. La canción introduce la primera colaboración del álbum y amplía su temática inicial: cómo lo personal se convierte en un lenguaje compartido.

“Amor bonito”, el focus track del álbum y que cuenta con la participación de Juan Luis Guerra, es una canción de amor alegre, con tintes tropicales y con dicha colaboración con la que Kany García había soñado durante años y que surgió de un proceso creativo cercano entre ambos artistas. Con una base de calidez y simplicidad, el tema se desarrolla como un merengue pambiche, una versión más lenta, sabrosa y relajada del ritmo tradicional, con cada detalle cuidadosamente considerado, hasta la grabación de toda la percusión que se realizó en República Dominicana. Captura un tipo de amor más maduro y duradero, moldeado por el tiempo, el esfuerzo y una conexión profunda, reflejado en su coro que dicta “un amor bonito, como los de antes, de ese milagrito que ha llegado para quedarse… hay un amor bonito, que sabe a festejo, a noches de luna, a copas de vino y a colchón viejo”.

A lo largo de “Puerta Abierta”, Kany García reafirma lo que ha definido su carrera de casi dos décadas y es transformas experiencias profundamente vividas en canciones que conectan de inmediato con otros. Y es que pocos artistas no solo en la música latina, sino a nivel global han logrado sostener ese nivel de conexión sin perder su esencia como compositores.

Kany García quien ha ganado entre otros muchos premios, 7 Latin Grammys, ha construido una carrera consolidada e indudablemente inquebrantable y exitosa en la música latina, donde la intimidad de sus canciones sigue expandiéndose junto con su impacto a nivel mundial. Su catálogo supera el billón de reproducciones en Spotify, acumula más de 3.7 millones de vistas en YouTube y reúne una comunidad de más de 14 millones de seguidores en redes sociales. Más allá de los números, se mantiene como una de las pocas cantautoras contemporáneas que a través de su narrativa son capaces de lograr llenos totales en escenarios icónicos y enormes en Estados Unidos, América Latina y el continente europeo.

Esa conexión con el público de muchas naciones seguirá creciendo este año con una de las giras más ambiciosas de su carrera. Su nuevo tour mundial comienza este viernes 17 de abril en la Ciudad de México y con él recorrerá varios países de América Latina y Europa.

Con “Puerta Abierta” Kany García no solo regresa a sus raíces, sino que las abre por completo, invitando al público a entrar en las historias que la formaron mucho antes de que el mundo conociera sus canciones, escuchara su voz.

El track listing del disco es: 1.- “Puerta Abierta”, 2.- “La mala era yo” con Yuridia, 3.- “Tierra mía”, 4.- “Lamento”, 5.- “Amor bonito” con Juan Luis Guerra, 6.- “La casita”, 7.- “Fiera”, 8.- “Gatita” con Nathy Peluso, 9.- “Sin embargo”, 10.- “La culpa” con Rawayana y 11.- “A la niña que fui”.