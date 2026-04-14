Obtiene FGE sentencia firme de 20 años contra masculino por homicidio en Tecamachalco

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La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se confirmara en segunda instancia la sentencia condenatoria en contra de Evelio N., responsable del delito de homicidio calificado, por hechos ocurridos en el municipio de Tecamachalco.

De acuerdo con las pruebas desahogadas, el sentenciado participó en la agresión armada en contra de hombre, quien se encontraba a bordo de un vehículo, siendo interceptado por los agresores en inmediaciones de una vialidad de dicha demarcación.

Durante el ataque, se realizaron detonaciones de arma de fuego que provocaron lesiones mortales a la víctima, perdiendo la vida a consecuencia de traumatismo torácico derivado de proyectil de arma de fuego.

La investigación ministerial permitió establecer la participación directa de Evelio N. en los hechos, por lo que en juicio oral se obtuvo sentencia condenatoria, misma que fue ratificada por la autoridad judicial al quedar firme la resolución.

Como resultado, se le impuso una pena de 20 años de prisión, además del pago de la reparación del daño en términos de ley.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene acciones firmes para investigar y sancionar conductas que atenten contra la vida, garantizando acceso a la justicia para las víctimas.