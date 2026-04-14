Localizan con vida a alcalde de Taxco y a su padre tras operativo federal en tres estados

EL VALLE

Chilpancingo, Méx.- Autoridades federales confirmaron este lunes la localización con vida del alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, así como de su padre, Juan Vega Arredondo, luego de un operativo de búsqueda desplegado en la región centro-sur del país.

De acuerdo con información oficial, el edil fue privado de la libertad mientras negociaba la liberación de su padre, quien había sido secuestrado previamente el pasado 11 de abril por un grupo armado, los reportes señalan que Juan Vega Arredondo fue interceptado la mañana del sábado mientras se dirigía al hospital IMSS-Bienestar de Taxco. Un día después, su vehículo fue localizado abandonado en la comunidad de Acamixtla, lo que intensificó las labores de búsqueda.

Ante estos hechos, autoridades federales activaron un operativo de alto nivel para dar con el paradero de ambas víctimas.

El operativo contó con la participación de aproximadamente 500 elementos de seguridad, incluyendo fuerzas del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, policías estatales, agentes de la Fiscalía General del Estado, así como personal de la Secretaría de Marina.

Las acciones se extendieron en zonas colindantes de los estados de Guerrero, Morelos y Estado de México.

El despliegue incluyó operativos terrestres y aéreos, con apoyo de helicópteros y labores de inteligencia coordinadas entre distintas corporaciones.

Luego de varias horas de intervención, las autoridades lograron ubicar tanto al alcalde como a su padre, quienes fueron encontrados con vida por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó el resultado del operativo a través de sus redes sociales, destacando la coordinación entre autoridades de distintos niveles de gobierno.

Las autoridades informaron que las operaciones continuarán con el objetivo de detener a los responsables de estos hechos, así como esclarecer el móvil del secuestro, este caso generó alta tensión en la región, al involucrar directamente a un presidente municipal en funciones, lo que reaviva la preocupación por la seguridad de funcionarios públicos en zonas con presencia del crimen organizado.