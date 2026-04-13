Muere otro mexicano bajo custodia del ICE; suman 15 los connacionales fallecidos en dicha situación

LA JORNADA

Un mexicano más murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, con lo que ya suman 15 connacionales fallecidos en esa situación.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el consulado de carrera de México en Nueva Orleans fue notificado por autoridades del ICE, que el 11 de abril ocurrió el lamentable fallecimiento de una persona mexicana mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias del Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana.

La dependencia indicó que hasta el momento, la causa de la muerte sigue bajo investigación. Fuentes de la cancillería indicaron que el connacional fue identificado como Alejandro Cabrera Clemente.

El gobierno de México, a través de la SRE, reafirmó su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas.

“La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y protección de la vida de las personas”, enfatizó la dependencia.

Ante este nuevo caso, la cancillería dio a conocer que la representación consular activó el protocolo establecido y en coordinación con el consulado general de México en Atlanta se ha dado comunicación con la familia de la nueva víctima de las políticas antimigratorias de Donald Trump.

Esto con el fin de brindar la asistencia y acompañamiento legal correspondiente.

“El gobierno de México continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación, al tiempo que reitera su inequívoco compromiso de velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria”, externó.

Asimismo, agregó la dependencia encabezada por Roberto Velasco Álvarez, se mantiene comunicación con las autoridades pertinentes de Estados Unidos para conocer la causa del fallecimiento y las circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos.

“En conjunto con la familia y personal jurídico de la cancillería y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones a seguir en el caso”, subrayó.

Agregó que se dieron instrucciones a la red consular para redoblar esfuerzos y realizar diariamente visitas a los centros de detención de ICE.

De igual manera, se recordó a la comunidad mexicana que reside en el vecino del norte que pueden contactar al consulado de su jurisdicción o a la Línea de Apoyo Consular Mexicana (520.623.7874) en caso de detención o de requerir asistencia consular.