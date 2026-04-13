Tiraron restos humanos en Xoxtla

Desde Puebla
Fueron encontrados los cadáveres de dos hombres embolsados y decapitados sobre en la carretera Xoxtla–Tlaltenango, en San Miguel Xoxtla.
La zona permanece a resguardo de elementos policiales.
Se espera el arribo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, para efectuar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.
You may also like
-
El Insurgente traslada a diario 140 mil pasajeros entre Toluca y CDMX
-
La paradoja poblana
-
Encuentran armas, teléfonos y droga en el penal de Tehuacán
-
SEP informa que regresan a clases más de 2 millones de alumnos este lunes 13 de abril
-
Falleció Jaime, conductor de transporte público baleado en Huauchinango durante intento de asalto