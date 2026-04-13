Tiraron restos humanos en Xoxtla

Desde Puebla

Fueron encontrados los cadáveres de dos hombres embolsados y decapitados sobre en la carretera Xoxtla–Tlaltenango, en San Miguel Xoxtla.

La zona permanece a resguardo de elementos policiales.

Se espera el arribo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, para efectuar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.