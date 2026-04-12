Realiza DIF Municipal segunda jornada de faena comunitaria en Casa del Abue

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Fortalecen trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades para mejorar espacios comunitarios

Con el objetivo de mejorar los espacios destinados a la convivencia y el bienestar de las personas adultas mayores, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, en coordinación con la directora general María Soledad Sevilla, la familia DIF y la Micro Región 18 del SEDIF, llevaron a cabo la Segunda Jornada de Faena Comunitaria en las instalaciones de Casa del Abue.

Durante esta jornada, los trabajos se enfocaron en la zona de la cancha de cachibol y su acceso, donde se realizaron labores de barrido, pintura de la reja y del acceso, así como el retiro de maleza en los alrededores, mejorando significativamente las condiciones del espacio.

Estas acciones forman parte de una estrategia que promueve la participación ciudadana a través del trabajo colectivo, voluntario y solidario, con el fin de atender necesidades comunes, mejorar la infraestructura comunitaria, fomentar el cuidado del medio ambiente y fortalecer la cohesión social.

Asimismo, estas jornadas contribuyen a reforzar la identidad, la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia entre las y los ciudadanos.

Con estas iniciativas, se consolida el trabajo en equipo entre el Gobierno Municipal, el Gobierno Estatal y el Sistema DIF Municipal, reafirmando su compromiso de generar entornos dignos y funcionales para todas y todos.