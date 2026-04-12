El Insurgente traslada a diario 140 mil pasajeros entre Toluca y CDMX

EL VALLE

Toluca, Méx.- El Tren Interurbano El Insurgente moviliza diariamente a cerca de 140 mil personas entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México, consolidándose como una de las principales opciones de transporte en la zona centro del país, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Este sistema ferroviario conecta ambas regiones en aproximadamente una hora, a través de un recorrido de 57.7 kilómetros que va de Observatorio, en la capital del país, hasta Zinacantepec, en el Estado de México.

La reducción en los tiempos de traslado representa un beneficio directo para miles de usuarios que diariamente se desplazan por motivos laborales, académicos y comerciales.

El flujo de pasajeros refleja la alta demanda de movilidad entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México, una de las zonas con mayor concentración poblacional del país.

Antes de la entrada en operación de este sistema, gran parte de estos traslados se realizaban por vía carretera, principalmente a través de la autopista México-Toluca, una de las más transitadas y con frecuentes problemas de congestión.

Con la puesta en marcha de El Insurgente, se busca no solo mejorar la conectividad entre ambas entidades, sino también ofrecer una alternativa de transporte más eficiente y sustentable, al contribuir a la disminución de emisiones contaminantes y del uso intensivo del automóvil.

Este proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la infraestructura de transporte masivo, atender la creciente demanda de movilidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes en la región centro del país.

Además, se prevé que, conforme avance su operación y se consoliden todas sus estaciones, el número de usuarios continúe en aumento.