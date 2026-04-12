La paradoja poblana

Puntero en encuestas, pero fuera de la boleta.

La alternancia de género sacude la carrera por la Alcaldía poblana.

Por Manuel CARMONA

En política, como en el ajedrez, no siempre gana quien va adelante, sino quien ve venir la jugada que nadie más anticipó. En Puebla, esa máxima comienza a tomar forma con una paradoja que podría alterar por completo el tablero rumbo a 2027: el puntero indiscutible en las encuestas, el actual alcalde de la capital, PODRÍA QUEDARSE FUERA… no por falta de apoyo, sino por un “detalle” legal que hasta el día de hoy ha pasado inadvertido.

La pieza que irrumpe en la partida no proviene de los cuartos de guerra de los aspirantes, ni de las encuestas, sino del terreno jurídico. El abogado especialista en derecho electoral, Víctor León Rueda, esta semana que terminó ha puesto sobre la mesa un argumento que, de prosperar, TENDRÍA EFECTOS SISMICOS: la posible aplicación obligatoria del PRINCIPIO DE ALTERNANCIA DE GENERO en las candidaturas.

El razonamiento es tan sencillo como disruptivo. En 2024, todos los partidos —PRI, PAN, MC, Morena, PT y PVEM— postularon hombres para la Presidencia Municipal de Puebla. Bajo esa lógica, y en atención a los abundantes criterios y tesis de jurisprudencia sobre PARIDAD SUSTANTIVA que han venido fortaleciendo las autoridades electorales, existe la posibilidad de que en 2027 pudiera ordenarse que las candidaturas sean encabezadas SOLO POR MUJERES.

No se trata de una hipótesis ociosa. Bastaría con que un ciudadano impugne las convocatorias partidistas una vez publicadas, para activar la maquinaria jurisdiccional. El caso podría escalar desde el Tribunal Estatal Electoral hasta la Sala Regional o incluso a la Sala Superior, donde a decir de una voz autorizada como la del especialista Víctor León, ya existen precedentes de intervenciones profundas en la vida interna de los partidos bajo el argumento jurídico de garantizar la paridad.

Si ese escenario se concreta, EL EFECTO SERÍA DEMOLEDOR. No sólo Morena tendría que renunciar a postular a su carta más posicionada si se trata de un hombre, sino que todos los partidos se verían obligados a replantear sus estrategias, perfiles y alianzas. La competencia dejaría de girar en torno a nombres que hoy parecen inevitables, para abrir paso a una RECONFIGURACION TOTAL.

La política poblana, acostumbrada a medir fuerzas en términos de estructuras y popularidad, se enfrentaría entonces a un factor que no estaba en la ecuación: una regla que, sin hacer ruido, podría cambiarlo todo. LA ALTERNANCIA DE GENERO sería en los hechos, el intruso al que NADIE INVITÓ A LA FIESTA electoral, pero que terminaría decidiendo quién puede —y quién no— sentarse a la mesa.

Porque al final, en este juego, no basta con ir arriba en las encuestas. TAMBIÉN HAY QUE ESTAR EN CONDICIONES DE APARECER EN LA BOLETA.

* El autor es abogado, es escritor y analista político.