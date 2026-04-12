Supervisa Seguridad Pública penal de Tehuacán

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Con el apoyo de DEFENSA y Guardia Nacional se aseguraron 21 objetos punzocortantes y otros objetos prohibidos.

TEHUACÁN, Pue.- Como parte de las acciones permanentes para mantener el orden en los centros penitenciarios regionales, las fuerzas de seguridad efectuaron un operativo al interior del penal de Tehuacán.

En esta supervisión, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) contó con el apoyo institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN).

Como resultado de esta acción interinstitucional, se aseguraron 21 objetos punzocortantes, seis accesorios para telefonía, cuatro recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, tres bocinas y otros artículos prohibidos.

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma el compromiso de mantener condiciones de seguridad, gobernabilidad y legalidad al interior de los centros penitenciarios.