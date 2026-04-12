“Bem, un lémur en fuga” se estrena a nivel nacional el jueves 30 de abril

Película mexicana de animación 2D, dirigida por Leopoldo Aguilar.

Invita a los espectadores a explorar el mundo, aunque el primer paso sea el más difícil.

Por Mino D’Blanc

El jueves 30 de abril del presente año se estrena a nivel nacional en México la película “Bem, un lémur en fuga”, una divertida historia sobre amistad, valentía y aventura ideal.

Esta cinta mexicana de animación 2D dirigida por Leopoldo Aguilar, es una propuesta visual vibrante y un corazón profundamente humano, invita a toda la familia a explorar el mundo, aunque el primer paso sea el más difícil.

“Bem, un lémur en fuga” es una película emocionante y conmovedora que trasciende el entretenimiento para convertirse en una experiencia que celebra el crecimiento, la confianza y el valor de salir al mundo. Al mismo tiempo, representa un hito dentro de la animación mexicana, tomando en cuenta que es una industria donde pocas producciones logran materializarse y exhibirse en salas comerciales, un logro colectivo y un verdadero orgullo para el cine nacional.

-Sinopsis:

Bem es un pequeño lémur que tras ser separado de su hogar por traficantes de animales exóticos, lo sacan del continente africano, para ser precisos de Madagascar y termina en un mercado de la Ciudad de México. Logrará escapar y llegar a la casa de Irene, una niña que vive encerrada en su casa debido a sus alergias y a sus miedos. Lo que comienza como un encuentro imborrable, se transforma en una amistad extraordinaria. Juntos y con la ayuda de sus amigos emprenderán una aventura en la que tendrán que enfrentar a los torpes traficantes de animales, que los llevará a descubrir el mundo, enfrentarse a sus propios límites y entender que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de superarlo.

-Palabras de Leopoldo Aguilar, el director:

Es una historia sobre ese momento en el que decides dar un paso afuera y enfrentarte al mundo. Sobre cómo un pequeño encuentro puede convertirse en una gran aventura.

-Artistas intérpretes de voz:

Idzi Dulkewicz da voz a Lupillo, Magda Giner a Doña Chayo y Zoe Mora a Irene.

-Un extraordinario equipo de trabajo en “Bem, un lémur en fuga”:

La producción es de Chiltepin Estudios. El guion es de Daniela Pérez Hernández. La dirección de fotografía la realizó Francisco Herrera Carrillo. La música corrió a cargo de Kevin Smithers. La edición la hizo J. Martín Téllez Andrade.

-Grandes maestros de la música para una película mexicana de primer nivel internacional:

El compositor de la obra musical de la película es Kevin Smithers y fue interpretada por The Budapest Scoring Symphony Orchestra. El asistente de composición es Ernesto Aguirre. La editora de partituras fue Myra Choo. La cantante fue Melissa Izbicki, el acordeón lo grabó António Guerra, el trombón Karl Lyden, el propio director Kevin Smithers también cantó, ejecutó la guitarra y el bajo y Ben Trigg tocó el cello. El editor musical fue Alvin Wee.

La entrañable película “Bem, un lémur en fuga” se estrena bajo el sello Cinépolis Distribución en una fecha muy especial que es el Día del Niño y que promete conquistar a todo el público a través de emoción, humor y aventuras inesperadas. El thriller se puede ver en el link https://www.youtube.com/watch?v=kCeFBwWbtks