En BUAP Librerías, sucursal Calpulalpan, se presentó el libro “Plomo republicano”, de Omar Mayorga Gallardo

La obra examina un enfrentamiento clave del Ejército de Oriente durante la intervención francesa en México: la batalla de San Lorenzo del 10 de abril de 1867

Permitió la toma de Querétaro, la ocupación de la ciudad de México y el fin del imperio de Maximiliano de Habsburgo

Desde Puebla

Esta victoria estratégica es apenas recordada, por lo que se invitó a reflexionar sobre dicho episodio histórico.

En la presentación participaron los investigadores de la UNAM: Silvestre Villegas Revueltas, descendiente de la familia Revueltas, y Carlos Tello Díaz, tataranieto de Porfirio Díaz; así como Humberto Morales Moreno, del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP.

De manera previa, se realizó una ceremonia cívica por el 159 aniversario del Triunfo Republicano de la citada batalla, en el puente de Márquez, entre las comunidades Santiago Cuaula y San Cristóbal Zacacalco en Tlaxcala.

Desde el punto de vista historiográfico, dijo Omar Mayora, “mi trabajo cumple con saciar una laguna que corresponde a la historia militar del siglo XIX, en el periodo conocido como Intervención Francesa y Segundo Imperio.

“¿Y en qué consistió mi trabajo? Justamente en realizar todo el punteo, el día a día, de los últimos días del segundo imperio de Maximiliano, en términos obviamente de las sucesivas batallas que se desarrollaron a partir de la toma de la ciudad de Puebla del 2 de abril hasta llegar justamente a esta batalla que fue el 10 de abril en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala y el hecho decisivo digamos, el factor determinante que hizo posible que los republicanos pudieran vencer al ejército imperial, pues fue el sabotaje al puente de la hacienda de San Cristóbales y estas acciones fueron realizadas tanto por el ejército republicano al mando del general Porfirio Díaz, pero también de los vecinos de las haciendas, de los ranchos y de la propia cabecera municipal de Calpulalpan”.

Silvestre Villegas Revueltas apuntó: “Omar hace un análisis historiográfico de las diversas corrientes que han tratado al imperio, a Leonardo Márquez y obviamente la batalla de San Lorenzo. Lo que nos dice Omar es precisamente en relación a Márquez, que es su personaje principal y luego pasa a las dos otras grandes escuelas, la historiografía profesional de tinte liberal y la historiografía profesional de tinte conservadora”.

Por su lado, Carlos Tello Díaz aseveró que “no conocía ningún otro libro, creo que no existe, que trate específicamente esta batalla, que, a pesar de haber sido decisiva en la guerra de la República contra la Intervención y el Imperio, ha pasado más bien inadvertida en la historia de México.

“Me parece a mí que a la batalla en la barranca de San Cristóbal, en el llamado Puente de Márquez, no se le ha hechó justicia”.