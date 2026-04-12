Autobús se queda sin frenos y choca contra casas en Valle de Bravo; siete lesionados

Excélsior

Un accidente en Valle de Bravo encendió las alarmas este domingo luego de que un autobús que trasladaba al equipo de trabajo del grupo Conjunto Primavera se quedara sin frenos al ingresar al municipio, provocando un choque múltiple que dejó siete personas lesionadas, daños en viviendas y varios vehículos afectados.

El incidente ocurrió poco después de las 9:00 de la mañana en el Barrio de Guadalupe, una de las zonas de acceso al municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad —un autobús marca Dina con 12 pasajeros a bordo— presentó una falla en el sistema de frenos mientras descendía por una pendiente, lo que derivó en la pérdida total de control.

Falla mecánica, la causa

El autobús, que transportaba al staff de una de las agrupaciones más emblemáticas del regional mexicano, terminó embistiendo siete automóviles y causando daños en al menos tres viviendas, dos de ellas con afectaciones severas.

La escena generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para atender a los heridos y evaluar los daños materiales. Elementos de Protección Civil y de la Policía Estatal acordonaron la zona para evitar mayores riesgos y facilitar las labores de auxilio.

El Ayuntamiento confirmó que la causa del accidente fue una falla en los frenos, registrada en pleno descenso. La complejidad del terreno en esa zona, caracterizado por pendientes pronunciadas, agravó las consecuencias del percance.

Lesionados, pero sin víctimas mortales

Las autoridades municipales y estatales reportaron un saldo de siete personas lesionadas, principalmente adultos mayores, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para su valoración médica.

La presidenta municipal, Michelle Núñez, informó a través de sus redes sociales que no se registraron fallecimientos. “Las personas lesionadas están siendo atendidas y trasladadas a distintos hospitales para su valoración”, señaló.

Asimismo, las autoridades advirtieron que el número de heridos y la magnitud de los daños podrían actualizarse conforme avancen las labores de atención en la zona.

Conjunto Primavera, sin afectaciones mayores

Pese a la gravedad del accidente, se informó que los integrantes de Conjunto Primavera no resultaron afectados directamente, ya que el vehículo transportaba únicamente a personal de apoyo de la agrupación.

El grupo, reconocido por su trayectoria dentro del regional mexicano y por éxitos que han marcado generaciones, se encontraba en tránsito hacia compromisos profesionales, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.