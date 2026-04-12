Motociclista choca con camioneta y resulta gravemente herido en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Reportan choque de camioneta y un motociclista a la altura de la entrada a la Central de Autobuses de Huauchinango, sobre la carretera federal México Tuxpan.
Motociclista gravemente herido. Lamentablemente, no hay ambulancia de Cruz Roja.
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