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Motociclista choca con camioneta y resulta gravemente herido en Huauchinango

By Roberto Desachy / 12 abril, 2026

Abelardo Domínguez

Reportan choque de camioneta y un motociclista a la altura de la entrada a la Central de Autobuses de Huauchinango, sobre la carretera federal México Tuxpan.

Motociclista gravemente herido. Lamentablemente, no hay ambulancia de Cruz Roja.

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