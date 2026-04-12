Seis agresiones a supervisores de parquímetros de mayo pasado a la fecha en Puebla capital: Norman Campos

María Tenahua

El subsecretario de Movilidad, Norman Campos Velázquez, destacó que, de mayo del 2025 a la fecha, registran seis casos de agresión a los supervisores de Movilidad, quienes tienen a cargo los parquímetros.

Incluso, señaló que hace unos días fue testigo de esta situación.

Iindicó que este último caso fue de un franelero que lucraba con la vía pública.

Los hechos se registraron en la avenida Juárez y la 25 Poniente, donde todavía existe resistencia de los que lucran con la vía pública y de algunos usuarios.

Hizo un exhorto a todos los usuarios a respetar el trabajo de los supervisores del programa.