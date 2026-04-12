Mayoría de árboles en Puebla capital, enferma: Iván Herrera

María Tenahua

El secretario de Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla, Iván Herrera Villagómez, informó que existía un rezago en la atención de los árboles, pues la anterior administración no había aplicado un tratamiento fitosanitario, como lo hace la actual.

Señaló que atenderán un total de 20 mil ejemplares, ya sea para su poda o derrumbe.

El funcionario municipal recordó que el año pasado se atendieron siete mil dictámenes y en 2026 van por siete u ocho mil árboles, que, en su mayoría, tiene plaga.