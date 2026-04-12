Puebla sede del festival internacional Glow México 2026

Excelsior

La ciudad de Puebla alberga por primera vez en América Latina el festival internacional de arte y tecnología Glow”, un encuentro que convertirá el Centro Histórico en un corredor de proyecciones monumentales durante nueve noches consecutivas.

En entrevista con Excélsior, la directora ejecutiva de Convenciones y Parques Puebla, Michelle Talavera Herrera, confirmó que del 11 al 19 de abril se realizarán intervenciones visuales sobre más de 16 inmuebles emblemáticos ubicados a lo largo de un recorrido de 2.4 kilómetros. Las presentaciones se desarrollarán diariamente de 19:00 a 23:00 horas y el acceso será gratuito.

Entre los edificios que formarán parte del circuito destacan la Biblioteca Palafoxiana, la Catedral de Puebla, el Palacio Municipal de Puebla y el Teatro Principal de Puebla, además de otras fachadas históricas del primer cuadro de la ciudad.

Talavera Herrera explicó que el festival, originado en Países Bajos hace dos décadas, sale por primera vez de Europa para instalarse en América Latina. México fue designado como sede y Puebla como ciudad anfitriona.

Entre los edificios que formarán parte del circuito destacan la Biblioteca Palafoxiana, la Catedral de Puebla, el Palacio Municipal de Puebla y el Teatro Principal de Puebla, además de otras fachadas históricas del primer cuadro de la ciudad.

Talavera Herrera explicó que el festival, originado en Países Bajos hace dos décadas, sale por primera vez de Europa para instalarse en América Latina. México fue designado como sede y Puebla como ciudad anfitriona.

Para el montaje técnico se trasladaron más de 100 contenedores con equipo especializado desde el continente europeo. En las intervenciones participan artistas locales y creadores provenientes de Francia, Estados Unidos y Alemania, quienes permanecen en la ciudad para la instalación de las piezas y el intercambio con la comunidad artística poblana.

La funcionaria indicó que el proyecto es impulsado por el gobernador Alejandro Armenta como parte de una estrategia para posicionar a la entidad en el ámbito tecnológico, turístico y económico mediante una oferta cultural abierta al público.

Precisó que el sector turístico se suma con recorridos guiados organizados por operadores privados. En las redes oficiales de Convenciones y Parques Puebla y del Gobierno del Estado se difundieron croquis con rutas sugeridas y la ubicación puntual de cada intervención, con el propósito de facilitar la movilidad de visitantes.

El objetivo central, señaló, es ampliar el acceso a expresiones artísticas y tecnológicas en espacios públicos y propiciar que residentes y turistas redescubran la ciudad a través de la luz y la innovación.

Por su parte, la secretaria de Turismo estatal, Karla López Malo, afirmó que la realización del Festival “Glow” forma parte de la estrategia para consolidar a Puebla como referente turístico, cultural y de innovación a nivel global.

En un mensaje previo al arranque de actividades, sostuvo que la elección de la entidad como primera sede en México responde a la política de proyección internacional impulsada por la actual administración estatal. Subrayó que el Centro Histórico, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ofrece el escenario idóneo para integrar arquitectura tradicional con tecnología digital.

La Secretaría de Turismo detalló que se prevé la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, así como un incremento en la ocupación hotelera y en la derrama económica para sectores como gastronomía, comercio y servicios. Las intervenciones lumínicas, añadió, combinan proyecciones digitales con elementos arquitectónicos para articular memoria histórica e innovación en un mismo recorrido urbano.

Con esta edición, Puebla se incorpora al circuito internacional de festivales de luz y amplía su oferta cultural con un evento de formato global que, durante nueve noches, transformará el corazón de la ciudad en un escaparate tecnológico abierto al público.