Video: Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta entregan títulos de propiedad en San José Chiapa

Maricela Allende/Enviada

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó la tarde de este sábado 11 de abril a San José Chiapa, para entregar viviendas y títulos de propiedad de más de 200 casas, con llave en mano en el polo de Desarrollo del Bienestar, un proyecto para dar un techo propio a quienes menos tienen.

El gobernador de Puebla Alejandro Armenta dio la bienvenida a la presidenta de la república Claudia Sheinbaum a San José Chiapa Puebla.

Además, mencionó que el polo del Desarrollo del Bienestar ya fue aprobado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, por el trabajo del gobierno para recibirla y hacer la entrega de viviendas en San José Chiapa Puebla.