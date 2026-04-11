Video: Claudia Sheinbaum reconoce el trabajo de Armenta

Erika Méndez

La presidenta de México Claudia Sheinbaum agradeció al gobernador de Puebla Alejandro Armenta por el trabajo del gobierno, para recibirla y hacer la entrega de viviendas en San José Chiapa Puebla.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo entregó en Puebla 240 viviendas a beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar.

Desde el municipio de San José Chiapa, Sheinbaum destacó que la vivienda es como la educación un derecho humano. No obstante, dijo antes de haciendo fondos impagables.

Señaló para conseguir una casa, los habitantes debían conseguir créditos con tasas de interés altísimas. Es por ello, que decidieron crear diferentes programas enfocados principalmente para las mujeres.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta agradeció a la mandataria federal la visita en Puebla y el apoyo que ha otorgado a los habitantes.

Resaltó que para la construcción de estos espacios la federación recuperó tierras que fueron ultrajadas por los gobiernos neoliberales, pues se ocuparon para empresas extrajeras.