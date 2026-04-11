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Ataque deja un hombre muerto en San Rafael Tlanalapan

By Roberto Desachy / 11 abril, 2026

Sadit González

Un hombre fue asesinado a balazos en la comunidad de San Rafael Tlanalapan, municipio San Martín Texmelucan.

Los hechos ocurrieron en el cruce de los juegos infantiles del jagüey, en la calle Niños Héroes esquina con Chihuahua, a plena luz del día, mientras en la zona había personas en faena e, incluso; un menor jugaba en los columpios acompañado de su madre.

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