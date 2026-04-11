La lucha por la justicia social y el fortalecimiento del campo sigue vigente: Pável Gaspar

Arlette Hernandez

Al participará en la Primera Cabalgata Conmemorativa por el 107 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, en el municipio de Chiautla de Tapia, el diputado Pável Gaspar Ramírez afirmó que la lucha por la justicia social para quienes más lo necesitan sigue vigente, y permanece en el trabajo con principios de justicia, igualdad y cercanía con la gente.

“Porque escuchar a los ejidatarios, a los campesinos, a las mujeres, a los empresarios del mármol y a los jóvenes en territorio es de vital importancia para el trabajo legislativo”, destacó.

Tras participar en una cabalgata de más de nueve kilómetros, desde Chiautla de Tapia hasta San Miguel Ejido, el legislador reafirmó el compromiso para trabajar en acciones en favor del campo, la educación y el desarrollo económico local, destacando propuestas que generen mayores oportunidades para las comunidades.

En la cabalgata y la ceremonia conmemorativa también participó el presidente municipal de Chiautla de Tapia, Gonzalo Oropeza García; el inspector Auxiliar Ejidal, Florencio Tapia Mentado; y la directora de Productos Turísticos de la Secretaría de Desarrollo Turístico, Mayra Sotero.

Durante la jornada, el diputado Pável Gaspar fue testigo de las obras de adoquinamiento de la explanada de San Miguel Ejido, acciones que contribuyen al mejoramiento de los espacios públicos y a la calidad de vida de la población.