Hombre resulta lesionado durante trabajos de montaje en la Feria de Puebla 

Erika Méndez

Un hombre lesionado durante el montaje en la Feria de Puebla 2026, informó el comité organizador, al asegurar que activaron los protocolos de atención y seguridad establecidos para este tipo de incidentes.

Especificó que el masculino sufrió una caída desde una estructura, lo que le provocó fracturas en cúbito y radio, una posible lesión en la muñeca y probable neumotórax.

Tras recibir atención prehospitalaria, el trabajador fue trasladado al Hospital Upaep para atención en la Unidad de Urgencias Básicas.