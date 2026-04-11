El fuego eterno nace en Teotihuacán: inicia el viaje de los Juegos Centroamericanos 2026

Excélsior

TEOTIHUACÁN- Bajo el sol de las imponentes pirámides de Teotihuacán, arrancó la Ruta de la Antorcha Centenaria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dando inicio al recorrido que marcará el pulso de la región rumbo a la gran cita deportiva.

En un emotivo evento con la danza de fuego, la llama pasó a manos del medallista olímpico dominicano Gabriel Mercedes, plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, quien la trasladará hoy a República Dominicana junto a las autoridades presentes, entre ellas: el presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José Monegro; el ministro de Deportes de la República Dominicana, Kelvin Cruz; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

Nosotros hoy encendemos esta llama que trasciende generaciones, no es sólo fuego, es historia, es identidad, es unidad de todos nosotros. Este acto tiene un significado profundamente especial por ser los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, declaró Luis Oviedo.

Además estuvo presente María José Alcalá, presidente del Comité Olímpico Mexicano quien habló de la importante que fue celebrarlo en un lugar histórico para México.

Gracias a los atletas y entrenadores que hacen que el movimiento olímpico se fortalezca. En el marco de una civilización emblemática de nuestra historia, evocamos el espíritu de Teotihuacán, donde los antiguos pueblos encendían el fuego como un símbolo de renovación de vida y de continuidad, un lugar sagrado donde el sol y la luna, han sido testigos del paso del tiempo”.

Por su parte, Juan Celaya, medallista olímpico en clavados, señaló que sin la potencia de China, la rivalidad será con Osmar Olvera, su compañero.

Será con Osmar el duelo, siempre lo platicamos con risas, pero estamos muy contentos porque serán nuestros primeros Centroamericanos y eso nos ilusiona”, declaró Celaya.

Del 24 de julio al 8 de agosto, 37 naciones harán su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que prometen un camino de tradición, identidad y unión.