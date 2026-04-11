Ejecutaron a dos hombres dentro de un chevy negro en San Nicolás Buenos Aires

Desde Puebla

Dos hombres no identificados fueron ejecutados a balazos esta tarde cuando iban en un chevy negro, a la altura del corralón en Santa Ana, municipio de San Nicolás Buenos Aires.

Según los primeros reportes, sus agresores los venían persiguiendo varios kilómetros atrás y lograron alcanzarlos en dicho punto, donde les dispararon en múltiples ocasiones.

Se desconoce quiénes eran las víctimas.