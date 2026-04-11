Luis Fonsi regresa a México con el éxito de “Cambiaré”

Staff/RG

El más reciente sencillo del artista global ya ha alcanzado el #1 de radios en 6 países de Latinoamérica

Luis Fonsi regresó a la Ciudad de México para presentar en persona “Cambiaré”, su nuevo sencillo en colaboración con el artista urbano FEID, que ha tenido una gran recepción desde su lanzamiento.

El tema ha alcanzado el #1 en la radio de Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá y México, donde se mantuvo por más de cuatro semanas en la cima del chart general, además de acumular millones de reproducciones en plataformas digitales y generar miles de creaciones en redes sociales.

Durante su visita, Fonsi se reunió con medios de comunicación, radio, televisión y creadores de contenido, además encabezó un encuentro con el público en la Glorieta del Metro Insurgentes, donde convocó a un amplio público compartiendo música y celebrando junto a sus fans. Como parte del momento, recibió una sorpresa de cumpleaños con mariachi y pastel, en una muestra del cariño de su público mexicano.

A su regreso, el ganador de seis Latin GRAMMY® retomará las sesiones de estudio para continuar la grabación de lo que será su próxima producción discográfica.