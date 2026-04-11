Llega un contingente grande de motos al OAM en Aguascalientes

Staff/RG

La primera fecha del Serial Central de Carreras (SCC) que se caracteriza por presentar autos tipo turismo y motocicletas en sus carreras, logró atraer a tantas motos como no se ha visto en años en México y el Óvalo Aguascalientes México fue el escenario ideal para esta mega reunión de motocicletas en sus categorías principales.

“Tuvimos tres carreras: una de 400cc, otra de 600cc y una más de 1000cc, con buenas parrillas y esperamos más motos para la segunda fecha del SCC. Esta ocasión quizás fue el evento más importante de motos del que se tenga memoria en épocas recientes y seguimos creciendo”, declaró Juan Carlos Luna Soto, Director de Carrera del OAM que es una pista apoyada por Petronas, Petronas Syntium, DK Oil, MRS Racing Store y kamh.

RESULTADOS MOTOS 400cc (Top-3)

1. Giovanni Martínez

2. Leonardo García

3. Eduardo Lair

RESULTADOS MOTOS 600cc (Top-3)

1. Santiago González

2. Julio Razo

3. Edgar Flores

RESULTADOS MOTOS 1000CC (Top-3)

1. Alejandro Orozco

2. Bambi Silva

3. Manuel Sánchez

Por su parte, Carlos Cordero, Director de Operaciones del Óvalo Aguascalientes México comentó sobre el evento: “Fue una asistencia muy nutrida de motos, estuvieron muy competidas, pero también hubo buena participación de autos con la Copa Delfines Ápex que trae un contingente interesante del Estado de Jalisco. Hay que mencionar que Eric Fitch y Alex Lomelí ganaron cada uno su heat y en general la parrilla estuvo muy competida”.

Y continuó: “También hubo dos nuevas categorías, la STM con tubulares y la Novatos G Pro dentro de la Monza Cup, un campeonato con base en Aguascalientes que en tan sólo un año ha logrado atraer a lo mejor del talento joven mexicano, tiene pilotos de Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, entre muchos más”.

RESULTADOS COPA DELFINES ÁPEX (Top-3)

1. Alex Lomelí

2. Ramiro Ospina

3. Eric Fitch y Antonio Curiel

RESULTADOS STM MONZA CUP (Top-3)

1. Ángel Lozano

2. Erick Rojas

3. Edgar Navarrete

RESULTADOS EXPERTOS MONZA CUP (Top-3)

1. Israel García

2. Juliam Téllez

3. Alejandro Paredes

RESULTADOS NOVATOS G PRO MONZA CUP (Top-3)

1. Emiliano Rodríguez y Joary Cholico

2. Luis Pérez y Juan Batres

3. César Delgado Jr.

En cuanto a los Turismos, Carlos Codero dijo que: “En Turismo Mayor destacó la participación de Salvador Martínez de Querétaro y de Humberto Morales, éste último, dejó Intermedios para debutar en Turismo Mayor con un podio en segundo lugar. En Turismo Intermedio Roberto de la Cruz dominó en las dos carreras y la piloto Haidee Sandoval subió al podio en segundo, ella también fue muy competitiva con su Nissan Versa y proviene de la Monza Cup.

RESULTADOS TURISMO MAYOR (Top-3)

1. Salvador Martínez

2. Humberto Morales

3. Jean Paul Pie

RESULTADOS TURISMO INTERMEDIO

1. Roberto de la Cruz

2. Haidee Sandoval.

3. Alberto López

Por otro lado, el directivo Carlos Cordero añadió que: “Es importante destacar que el evento se llamó Gran Premio Médico Herrera y le hicimos su homenaje al doctor José Herrera, quien también fue piloto de la época grande de los ponys de Aguascalientes, en el Autódromo Cuatro Vientos. Es una persona de mucho arraigo local y también fue muy conocido en el deporte nacional. Es muy querido y su familia está muy involucrada en el automovilismo, con personal técnico en Monza Cup y la piloto Haidee Sandoval en Turismo Intermedio”.

Asimismo, en las carreras de autos se contó con la normatividad de la FEMADAC (Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, A.C.), a través de la CNP (Comisión Nacional de Pista).

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