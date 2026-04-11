La reducción de la edad penal se debe analizar con cautela: Vázquez

EL VALLE

Toluca, Méx.- El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, señaló que el tema de reducir la edad penal en el Estado de México, debe ser analizado con cautela, al ser complejo tanto social como jurídico.

“Yo no sé si bajar la edad tenga que ser, pues ya existe un reglamento de menores infractores, pero es también señalar que hoy la sociedad debe ir cambiando y saber que debemos cuidar más a nuestros hijos”, indicó. Insistió en que se trata de un tema que implica definir hasta qué punto los adolescentes deben asumir responsabilidades penales similares a las de un adulto, sin que necesariamente cuenten con todos los derechos civiles plenos.

Pues dijo que, lo que se quiere es que los menores se hagan responsables a los 16 años, pero no que tengan derecho a voto; “hay contradicciones que debemos analizar con seriedad”, señaló.

Vázquez Rodríguez subrayó que cualquier decisión en esta materia debe considerar el contexto actual de la sociedad y el entorno familiar, pues ese es un elemento clave en la formación de conductas.Pero, señaló que más allá de endurecer sanciones, es necesario fortalecer la prevención y el cuidado de niños y adolescentes.

El también coordinador parlamentario de Morena, dejó claro que no existe una postura definitiva dentro del Congreso local y que el análisis sobre el tema deberá darse con responsabilidad.