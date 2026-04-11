León se mete a la pelea por un lugar en la liguilla tras derrotar a Puebla

MILENIO

Los Esmeraldas se impusieron 1-0 a La Franja en el inicio de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX

El Club Puebla cayó por la mínima diferencia ante los Esmeraldas de León en partido de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, duelo que se disputó la noche de este 10 de abril en el estadio Cuauhtémoc

Ismael Díaz, jugador de La Fiera, fue el encargado de abrir el marcador al minuto 71 luego de conectar un disparo que no pudo rechazar Ricardo Gutiérrez, portero de La Franja.

Con el resultado, el equipo Camotero, conjunto dirigido por Albert Espigares López, estratega español, se quedó con 13 puntos luego de tres partidos ganados, cuatro empatados y siete derrotas, con 11 goles a favor por 17 en contra para una diferencia negativa de seis tantos.

Por su parte, los Esmeraldas de León se meten a la lucha por un lugar en la liguilla del balompié mexicano al llegar a 19 unidades, producto de seis partidos ganados, un empate y siete derrotas, con 16 goles a favor por 24 en contra para una diferencia negativa de ocho tantos.

Primer tiempo sin goles

Ante más de 11 mil 500 aficionados, el Club Puebla, equipo dirigido por Albert Espigares López, estratega español, salió en busca del control del balón y de generar peligro sobre el área de León.

La Franja comenzó a tocar la puerta. Al minuto 14, Emiliano Gómez, mediocampista ofensivo de Los Camoteros, remató con cabeza desde el centro del área; sin embargo el balón pasó rozando la portería defendida por Damián García Oscar, arquero esmeralda.

Al minuto 22, Alexis Canelo, delantero argentino de La Franja, remató con la cabeza un centro al área de Kevin Velasco; sin embargo, el balón pasó desviado.

En los últimos instantes de la primera parte, León tomó el control del esférico y comenzó a generar peligro sobre el marco defendido por Ricardo Gutiérrez, portero de La Franja.

Al minuto 43, Fernando Beltrán, elemento de la Fiera disparó desde los linderos del área y el cancerbero de La Franja desvío el esférico. Al medio tiempo, el marcador se mantuvo sin cambios.

León abre el marcador en la segunda parte

Para la segunda parte, el Club Puebla y los Esmeraldas de León hicieron ajustes tácticos con el objetivo de llegar al arco contrario.

Al minuto 54, Emiliano Gómez, jugador ofensivo uruguayo de Los Camoteros, disparó desde fuera del área, pero el balón pasó desviado.

Cuatro minutos más tarde, León respondió con un contragolpe; sin embargo, Ricardo Gutiérrez, portero de Los Camoteros, salió a cortar el avance felino y despejó el peligro.

Al minuto 71, León abrió el marcador. Ismael Díaz remató con la derecha y mandó el balón al fondo de las redes de la portería poblana.

Con el marcador en contra, La Franja buscó el arco rival, pero, al minuto 83, se quedó con 10 hombres. Fernando “El Curro” Hernández, después de revisar el VAR, expulsa a Rodrigo Pachuca por codazo al adversario.

Al final, el Club Puebla cayó en su casa ante los Esmeraldas de León.

Cierre del Torneo Clausura 2026 para Los Camoteros

En la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, La Franja visitará a las Chivas Rayadas de Guadalajara, duelo pactado para el 18 de abril a las 19:07 horas en el estadio Akron, en territorio jalisciense.

Para la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, el 21 de abril, a partir de las 21:00 horas, Los Camoteros visitarán a los Rayados de Monterrey en el estadio BBVA, en la Sultana del Norte.

El Club Puebla cerrará la fase regular de la actual competencia en el balompié mexicano recibiendo a los Gallos Blancos de Querétaro, partido que se desarrollará a partir de las 21:00 horas del 24 de abril en el estadio Cuauhtémoc.