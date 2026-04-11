Anuncian cierres y vías alternas por Festival Glow México

Desde Puebla
Con motivo del Festival Glow México, se implementarán cierres a la circulación en el Centro Histórico del 11 al 19 de abril, a partir de las 18:00 a 21:00hrs.
Las afectaciones viales abarcan distintos puntos alrededor del Zócalo y vialidades principales como Blvd. 5 de Mayo, Reforma y Juan de Palafox y Mendoza, como parte del recorrido del festival.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda tomar vías alternas, anticipar tiempos de traslado y atender las indicaciones del personal en la zona.
*Vías alternas por Festival Glow México*
Con motivo del Festival Glow México, se habilitan vías alternas en el Centro Histórico del 11 al 19 de abril, a partir de las 18:00 a 21:00 hrs, para facilitar la movilidad durante los cierres viales.
Entre las principales rutas alternas se encuentran 11, 9, 8 y 2 Oriente-Poniente, así como Boulevard 5 de Mayo y vialidades de 3, 5, 7, 9 y 11 Norte-Sur.
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