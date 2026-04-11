Tres heridos durante balacera en la colonia 10 de Mayo de Puebla capital

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA.- Ante los hechos registrados en inmediaciones de un bar localizado en la colonia 10 de Mayo del municipio de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que de inmediato coordinó acciones de apoyo en la zona, a fin de privilegiar la integridad de la población.

En el lugar se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Estatal, Protección Civil, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas, quienes de manera coordinada y oportuna evacuaron a las personas para su resguardo.

De acuerdo con los reportes policiales, sujetos a bordo de motocicletas realizaron detonaciones de arma de fuego que provocaron lesiones a tres personas que laboraban en el lugar, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

La dependencia descarta el uso de material explosivo en el lugar, donde únicamente se encontró una mesa de plástico quemada y cinco altares que tenían incienso, lo que provocaba abundante humo.

La Fiscalía General del Estado realiza las diligencias pertinentes a fin de profundizar en las investigaciones para determinar el móvil de estos hechos.