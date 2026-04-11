Cartelera cultural y artística de fin de semana en Puebla capital

– _Exposiciones, danza y música en la Capital Americana de la Cultura 2026_
Desde Puebla
Puebla, Pue., 11 de abril de 2026.- Este fin de semana se llevará a cabo una programación de actividades culturales y recreativas dirigidas a público de todas las edades a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP).
La exposición “El Divino. Miguel Angel, el hombre del renacimiento” presenta 50 réplicas fidedignas a tamaño natural de las obras escultóricas del genio del Renacimiento e incluye la parte más representativa de la Capilla Sixtina; se encuentra en el Nodo Cultural Centro, en la 4 oriente 210, con boletos disponibles en taquilla.
Además, este viernes se llevará a cabo el inicio de la exposición infantil “El Arte que nos une”, una muestra que brinda un espacio para que las infancias y las adolescencias presenten su obra artística; la cita es a partir de las 17:00 horas en el Nodo Cultural D´los, en la 5 sur 506, en el Centro Histórico, con entrada libre.
El sábado se realizarán talleres en el Nodo Cultural D´los, como creación de máscaras, pintura y teatro, dirigidos a niñas y niños de 6 a 17 años, con entrada libre.
Mientras que en el patio del Palacio Municipal se presentarán las “Noches Poblanas”, un espectáculo con más de 30 bailarinas y bailarines de danza folclórica en escena, dirigido a todo público; la cita es a las 18:00 horas.
Para concluir el sábado, se llevará a cabo “Lunadas en Palacio” con la presentación de Lengua Gitana e Ibarra Flamenco; el concierto será a las 20:00 horas en el Palacio Municipal.
El domingo, en el zócalo de la ciudad, se realizará el Taller de Barro con el Museo Amparo, una actividad que fomenta la creatividad y la convivencia familiar. A las 12:00 horas se presentará la Banda Sinfónica Municipal, también en el zócalo.
Asimismo, se llevarán a cabo visitas guiadas al Palacio Municipal, disponibles sábado y domingo a las 11:00 y 13:00 horas, donde se ofrece información sobre la historia del recinto.
En Puebla Capital Americana de la Cultura 2026 se cuenta con diversas actividades durante el fin de semana
You may also like
-
Tres heridos durante balacera en la colonia 10 de Mayo de Puebla capital
-
Anuncian cierres y vías alternas por Festival Glow México
-
León se mete a la pelea por un lugar en la liguilla tras derrotar a Puebla
-
La reducción de la edad penal se debe analizar con cautela: Vázquez
-
Luis Fonsi regresa a México con el éxito de “Cambiaré”