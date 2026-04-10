Ficha roja contra Silvano Aureoles: lo buscan en todo el mundo

EL HERALDO DE MÉXICO

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, enfrenta una búsqueda internacional tras la emisión de una ficha roja por parte de Interpol, la medida responde a una orden de aprehensión en su contra y activa mecanismos de colaboración entre autoridades de distintos países.

La confirmación inicial provino del actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien informó sobre la alerta internacional, posteriormente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó la información y explicó el alcance de esta medida.

La ficha roja implica la participación de autoridades migratorias y cuerpos de seguridad en múltiples naciones, este mecanismo permite la localización y posible detención del exmandatario en cualquier territorio que mantenga acuerdos de cooperación internacional, la acción deriva de una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República.

Exgobernador Silvano Aureoles salió de Jalisco al norte de México con ayuda del narco: Fiscal de Michoacán

Está fuera del país

De acuerdo con las autoridades, Aureoles Conejo se encuentra fuera del país, las investigaciones apuntan a que abandonó el territorio nacional poco después de que se iniciaron las indagatorias en su contra, la alerta internacional busca facilitar su ubicación y traslado a México para que enfrente los procesos legales correspondientes.

Uno de los elementos más delicados del caso involucra la posible participación de la delincuencia organizada en su fuga, según las líneas de investigación, el exgobernador habría contado con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación, esta hipótesis se basa en información recabada durante los primeros días de marzo de 2025.

Parece que salió desde Jalisco

Las indagatorias señalan que este grupo habría facilitado su salida desde el estado de Jalisco, posteriormente, se habría coordinado su traslado hacia el norte del país, con la finalidad de abandonar México, las autoridades consideran probable que el exmandatario ya se encuentre en el extranjero.

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, explicó que estas investigaciones continúan abiertas, las autoridades buscan esclarecer cada etapa de la presunta fuga y determinar responsabilidades adicionales en caso de confirmarse la participación de terceros, el gabinete de seguridad federal mantiene el seguimiento del caso, las instituciones involucradas coordinan esfuerzos para obtener información que permita ubicar al exgobernador, la colaboración internacional será clave para avanzar en este proceso.

Este caso adquiere relevancia por el perfil político del implicado y por los posibles vínculos con organizaciones criminales, la emisión de la ficha roja representa un paso importante en la estrategia de localización y detención; las autoridades reiteraron que continuarán con las investigaciones hasta lograr resultados concretos, la prioridad consiste en garantizar la aplicación de la ley y el esclarecimiento de los hechos relacionados con este caso.