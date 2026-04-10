Encuentran muerto en presa de Huauchinango a Isaac, desaparecido el sábado pasado

Desde Puebla
Localizaron muerto a Isaac Morales Cruz, desaparecido desde el pasado 04 de abril.
Habitantes de Tenango de las Flores iniciaron la búsqueda en las presas de la región y hoy fue localizado.
Acusan que el ayuntamiento no les ayudó en nada.
Se desconoce si el occiso cayó de forma accidental o lo fueron a aventar a la presa.
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