Encuentran muerto en presa de Huauchinango a Isaac, desaparecido el sábado pasado

Desde Puebla

Localizaron muerto a Isaac Morales Cruz, desaparecido desde el pasado 04 de abril.

Habitantes de Tenango de las Flores iniciaron la búsqueda en las presas de la región y hoy fue localizado.

Acusan que el ayuntamiento no les ayudó en nada.

Se desconoce si el occiso cayó de forma accidental o lo fueron a aventar a la presa.