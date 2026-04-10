De 2017 a 2025, en Puebla se hicieron más de 28 millones de llamadas al 911

María Huerta

De 2017 a 2025, en Puebla se registraron más de 28 millones de llamadas de emergencia al número único 911, de acuerdo a la “Estadística Nacional de Llamadas de Emergencia”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte expone el 2017 fue el año en que Puebla contabilizó mayor número de llamadas de emergencia, 5 millones 305 mil 807.

Mientras, el 2024 fue el de menos llamadas de auxilio, con un millón 870 mil.