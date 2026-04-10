Armenta Mier niega pleito con el ayuntamiento de Puebla

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier negó un pleito de su administración contra el ayuntamiento de Puebla.
En entrevista, dijo que únicamente tienen diferentes formas de pensar y orígenes.
“Pero eso es distinto, no hay pleito, estamos trabajando”, indicó.
El mandatario aseguró que ha habido apoyo total para la capital, incluso; todas las obras de rehabilitación de calles las ha llevado a cabo el gobierno del estado.
Finalmente, expresó que él es aliado de los presidentes que trabajan, de los honestos y los que piensan en la gente.
Sheinbaum entregará 200 viviendas y títulos de propiedad en San José Chiapa: Armenta
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregará 200 viviendas en San José Chiapa.
Así como títulos de propiedad en el Polo de Desarrollo para el Bienestar.
Se llevará a cabo este sábado 11 de abril, durante la visita de la mandataria federal al municipio poblano.
En este sentido, Armenta agradeció a Sheinbaum Pardo por la atención a Puebla en diferentes proyectos de beneficio para los habitantes.
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