Préstamo de 440 mdp, para adelantar las obras del 2027: Tesorero de Puebla capital 

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, informó que el préstamo de los 440 millones de pesos será para adelantar obras en la capital.

En entrevista, indicó muchas necesidades en la ciudad, como pavimentaciones y cuentan con un banco de proyectos.

Sostuvo que no representa una deuda para los capitalinos y agregó que este préstamo se cubrirá con el propio dinero del 2027 del Fortamun.

“Se irán definiendo las obras conforme a las necesidades en el transcurso del año.

El mensaje final es que vamos a adelantar ese beneficio y a disfrutar todo este mismo año sin comprometer las finanzas municipales”, enfatizó.